Александр Невзоров: Лукашенко совсем плох 2 7.07.2024, 12:29

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Александр Невзоров

Другой популист готовится занять его позорную должность.

— Мы видим, что тучи сгущаются, повороты политики и нашей с вами судьбы становятся круче, — отмечает известный публицист Александр Невзоров на своем канале. — То Ле Пен отмочит глупость, то венгерский Орбан потащится в Кремль, то Фицо что-нибудь устроит.

Орбана уже хотят лишить председательства в Совете ЕС и хотят совершенно справедливо. Но его тоже можно понять, он ведь предчувствует, что место любимца скоро освободится: Лукашенко плох, и Орбан мечтает при Путине занять эту позорную, но приятную должность.

Впрочем, этот визит, по мнению публициста, оказался скандальным. В том числе из-за статуса Орбана.

— Путин иногда теряет берега и тогда из-под маски Великого Геополитика выявляется такой мелкий гэбэшный прохвост, склонный к бессмысленному и беспощадному вранью. Вот и теперь он соврал, что к нему Орбан явился как представитель Евросоюза, — напоминает Невзоров. — Никто Путина за его синий язык не тянул, а он подставился добровольно. Потому что выяснилось, что, разумеется, Орбан приехал не как представитель Евросоюза. Приехал просто за зарплатой и о потереться о ноги хозяина, как большая болонка.

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