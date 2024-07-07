Больше чем после Второй мировой: раскрыты колоссальные потери РФ в Украине 1 7.07.2024, 12:36

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На каждого ликвидированного в бою оккупанта приходится около трех-четырех раненых.

Согласно оценкам The Economist, армия страны-агрессора РФ потеряла с начала полномасштабного вторжения в Украину от 462 до 728 тысяч военных. Эти подсчеты базируются на утечке данных Министерства обороны США о потерях России в войне против Украины.

Как говорится в материале издания, такое количество военнослужащих РФ «выведено из строя» до середины июня 2024 года. Это уже превышает то количество оккупантов, которых готовили к вторжению в Украину в феврале 2022 года. По другим оценкам неназванных французских и британских чиновников, которые приводит СМИ, до мая 2024 года было тяжело ранено или убито около 500 тысяч российских военнослужащих.

Наибольшие потери зафиксированы среди россиян в возрасте от 35 до 39 лет - 27 тысяч военных с февраля 2022 года. В то же время самыми серьезными в процентном соотношении стали потери мужского населения страны-агрессора в возрасте 45-49 лет.

В целом издание проанализировало, что потери РФ в Украине уже превышают количество потерь агрессора России во всех ее войнах за период после Второй мировой войны. Однако, маловероятно, что это повлияет на обеспечение армии РФ живой силой в краткосрочной перспективе. Все потому, что ранее стало известно о способности России набирать от 25 до 30 тысяч солдат каждый месяц.

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