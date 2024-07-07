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В Ганцевичах поезд врезался в Kia

  • 7.07.2024, 12:42
В Ганцевичах поезд врезался в Kia

ГАИ показала, что стало с легковушкой.

Грузовой поезд врезался в легковушку в Ганцевичах 7 июля, сообщили в ГАИ.

Авария произошла около 5.45. 64-летний водитель Kia ехал по улице Чайковского. Возле дома № 4 легковушка выехала на железнодорожный переезд, где в нее врезался грузовой поезд.

Kia, по предварительной информации, переезжал пути на запрещающий сигнал.

В результате ДТП водитель и три пассажира (32, 33 и 38-летняя женщины) доставлены в больницу для оценки состояния. На момент ДТП в грузовом поезде находилось 2 человека, никто не пострадал.

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