В Ганцевичах поезд врезался в Kia
- 7.07.2024, 12:42
ГАИ показала, что стало с легковушкой.
Грузовой поезд врезался в легковушку в Ганцевичах 7 июля, сообщили в ГАИ.
Авария произошла около 5.45. 64-летний водитель Kia ехал по улице Чайковского. Возле дома № 4 легковушка выехала на железнодорожный переезд, где в нее врезался грузовой поезд.
Kia, по предварительной информации, переезжал пути на запрещающий сигнал.
В результате ДТП водитель и три пассажира (32, 33 и 38-летняя женщины) доставлены в больницу для оценки состояния. На момент ДТП в грузовом поезде находилось 2 человека, никто не пострадал.