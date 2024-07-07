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От чего так в России Дугин шумит?

  • Телеграм-канал «День опричника»
  • 7.07.2024, 12:49
  • 1,370
От чего так в России Дугин шумит?
Александр Дугин

Кое-кому в Кремле наверняка стало неуютно.

Философу-националисту очень не понравился либеральный поворот в Иране. Там на президентских выборах победил реформист Масуд Пезешкиян. Он выступает за диалог с Западом, восстановление прав женщин, инвестиции в науку и медицину (а не армию). Пезешкиян победил кандидата от духовного лидера Ирана Али Хаменеи Саида Джалили на 10% голосов. Примерно на столько же увеличилась явка во втором туре, когда прогрессивные иранцы увидели шанс.

К сожалению, на кардинальные реформы в Иране рассчитывать не стоит. Почти вся власть в стране находится в руках аятоллы. Президент же скорее выполняет функции главы парламента и отвечает за исполнительную власть. К тому же Али Хаменеи уже критиковал «некоторых кандидатов», которые выступают за нормализацию отношений с США. Так что Пезешкияна аятолл на должности может не утвердить.

Но Дугин прав, что это прецедент, от которого кое-кому в Кремле наверняка стало неуютно.

Телеграм-канал «День опричника»

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