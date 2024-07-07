От чего так в России Дугин шумит?
- Телеграм-канал «День опричника»
- 7.07.2024, 12:49
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Кое-кому в Кремле наверняка стало неуютно.
Философу-националисту очень не понравился либеральный поворот в Иране. Там на президентских выборах победил реформист Масуд Пезешкиян. Он выступает за диалог с Западом, восстановление прав женщин, инвестиции в науку и медицину (а не армию). Пезешкиян победил кандидата от духовного лидера Ирана Али Хаменеи Саида Джалили на 10% голосов. Примерно на столько же увеличилась явка во втором туре, когда прогрессивные иранцы увидели шанс.
К сожалению, на кардинальные реформы в Иране рассчитывать не стоит. Почти вся власть в стране находится в руках аятоллы. Президент же скорее выполняет функции главы парламента и отвечает за исполнительную власть. К тому же Али Хаменеи уже критиковал «некоторых кандидатов», которые выступают за нормализацию отношений с США. Так что Пезешкияна аятолл на должности может не утвердить.
Но Дугин прав, что это прецедент, от которого кое-кому в Кремле наверняка стало неуютно.
Телеграм-канал «День опричника»