Танк ВСУ выстрелом в упор ликвидировал российскую штурмовую группу под Торецком
- 7.07.2024, 13:19
- 3,298
Появилось видео.
На Торецком направлении украинские десантники ликвидировали группу российских штурмовиков.
В 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде рассказали, что на штурм отправляют боевиков из подразделения «Ветераны».
«Это подразделение боевиков, которое было сформировано из жителей так называемой «ДНР», – рассказали десантники.
Группа боевиков из этого подразделения пыталась закрепиться в домах. Для их ликвидации десантники ВСУ привлекли танк, который вплотную начал расстреливать штурмовиков.
«Только один экипаж танка уничтожил за один раз штурмовую группу подразделения «Ветераны», которые скрылись в доме», – рассказали украинские военные.