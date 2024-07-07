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Танк ВСУ выстрелом в упор ликвидировал российскую штурмовую группу под Торецком

  • 7.07.2024, 13:19
  • 3,298
Танк ВСУ выстрелом в упор ликвидировал российскую штурмовую группу под Торецком

Появилось видео.

На Торецком направлении украинские десантники ликвидировали группу российских штурмовиков.

В 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде рассказали, что на штурм отправляют боевиков из подразделения «Ветераны».

«Это подразделение боевиков, которое было сформировано из жителей так называемой «ДНР», – рассказали десантники.

Группа боевиков из этого подразделения пыталась закрепиться в домах. Для их ликвидации десантники ВСУ привлекли танк, который вплотную начал расстреливать штурмовиков.

«Только один экипаж танка уничтожил за один раз штурмовую группу подразделения «Ветераны», которые скрылись в доме», – рассказали украинские военные.

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