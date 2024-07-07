«Скабеева кусает локти»4
- 7.07.2024, 13:34
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Полковник ВСУ резко высказался в адрес народного депутата Украины.
Экс-руководитель Воздушных сил ВСУ и полковник ВСУ Юрий Игнат не удержался и высказался по поводу разговоров о потере украинских самолетов и систем Patriot из-за плохой защиты и по поводу критики в адрес ВС нардепом Марьяной Безуглой. Свои мысли он высказал в «Фейсбуке».
По его словам, роспропаганда регулярно выставляет удары по украинской технике, чтобы поднять боевой дух армии РФ, россиянам и деморализовать украинское общество. Помогают им и украинские политики, в частности, указал депутата Марьяну Безуглую, которая чаще всего разводит «зраду» и открыто рассказывает информацию, которая является закрытой.
«Подобные вещи нардеп не должен делать публично! Но все эти тайны, которые кроют массу проблем в украинском оборонном секторе, «Безуглая» в той или иной степени использует в публичных сообщениях. Профессиональные политтехнологи, которые ведут официальную страницу Безуглой в «Фейсбук», а теперь и в «Телеграмм», оперативно дискутируют в комментариях, провоцируют и нагнетают, сеют хаос и уныние, подрывают доверие к руководству Вооруженных Сил — армии, на которой сейчас болезненно держится государственность», — написал Игнат.
Он обвинил депутата, что все сообщения от ее имени пишет пророссийский политтехнолог Владимир Грановский (автор карты раскола Украины). Также его возмутило то, что депутат постоянно указывает свой WhatsUp с просьбой присылать ей информацию о проблемах в ВСУ.
«Это вообще должно заинтересовать ГБР и другие конторы! Насколько это правомерно и безопасно, учитывая, что доступ к этой информации возможно получают этакие «Грановские». Собранная информация поможет именно «им» для дальнейшей дискредитации военного руководства», — считает полковник ВСУ.