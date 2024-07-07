«Скабеева кусает локти» 4 7.07.2024, 13:34

4,616

Юрий Игнат

Полковник ВСУ резко высказался в адрес народного депутата Украины.

Экс-руководитель Воздушных сил ВСУ и полковник ВСУ Юрий Игнат не удержался и высказался по поводу разговоров о потере украинских самолетов и систем Patriot из-за плохой защиты и по поводу критики в адрес ВС нардепом Марьяной Безуглой. Свои мысли он высказал в «Фейсбуке».

По его словам, роспропаганда регулярно выставляет удары по украинской технике, чтобы поднять боевой дух армии РФ, россиянам и деморализовать украинское общество. Помогают им и украинские политики, в частности, указал депутата Марьяну Безуглую, которая чаще всего разводит «зраду» и открыто рассказывает информацию, которая является закрытой.

«Подобные вещи нардеп не должен делать публично! Но все эти тайны, которые кроют массу проблем в украинском оборонном секторе, «Безуглая» в той или иной степени использует в публичных сообщениях. Профессиональные политтехнологи, которые ведут официальную страницу Безуглой в «Фейсбук», а теперь и в «Телеграмм», оперативно дискутируют в комментариях, провоцируют и нагнетают, сеют хаос и уныние, подрывают доверие к руководству Вооруженных Сил — армии, на которой сейчас болезненно держится государственность», — написал Игнат.

Он обвинил депутата, что все сообщения от ее имени пишет пророссийский политтехнолог Владимир Грановский (автор карты раскола Украины). Также его возмутило то, что депутат постоянно указывает свой WhatsUp с просьбой присылать ей информацию о проблемах в ВСУ.

«Это вообще должно заинтересовать ГБР и другие конторы! Насколько это правомерно и безопасно, учитывая, что доступ к этой информации возможно получают этакие «Грановские». Собранная информация поможет именно «им» для дальнейшей дискредитации военного руководства», — считает полковник ВСУ.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com