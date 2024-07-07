«Прилетело три беспилотника, Вован видел» 3 7.07.2024, 13:42

3,600

Появилось видео с последствиями взрывов на складе боеприпасов в Воронежской области.

В сети появилось видео последствий атаки дронов по складу боеприпасов в Воронежской области РФ. После атаки на нем вспыхнул пожар, мощная детонация продолжается уже более 6 часов.

По официальной версии, причиной «происшествия» стало падение обломков БпЛА, якобы сбитого российской ПВО, однако местные жители утверждают о трех прилетах.

На всех видео видно, что дым, поднимающийся над горящим складом, затянул небо над населенным пунктом, в котором он располагался. На некоторых кадрах заметны вспышки от взрывов, слышна оглушительная канонада от детонации боеприпасов.

Одно из видео снято из автомобиля, на большой скорости несущегося по дороге.

«Покурили неудачно», – говорит водитель автомобиля.

На что его товарищ, сидящий на переднем пассажирском сидении, утверждает, что «сбитые», по версии губернатора региона Александра Гусева, дроны прилетели точно в цель.

«Да прилетело три беспилотника. Вован видел. Его сбило (с ног. – Ред.)... У него аж окна повыбивало в доме. Ж*па, короче. Твою ж мать! В селе никого. Вообще. Короче, валим!» – говорит россиянин.

На других видео, снятых в селе, видно, что дым от горящих складов настолько силен, что он практически скрывает солнце.

Местные паблики констатируют, что детонация «взрывоопасных объектов» продолжается с 6 часов утра.

По состоянию на 11:25 в Подгоренском районе перекрыто движение «по автодороге федерального значения «М-2 «Крым» Москва-Тула-Орел-Курск-Белгород – граница с Украиной, соединительная дорога «Белгород-М-4 «Дон».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com