В одном из районов Беларуси посчитали, сколько продлился самый короткий брак 7.07.2024, 13:50

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Опубликованы интересные данные по свадьбам и разводам.

По данным Белстата, в 2023 году белорусы чаще разводились, чем женились. Однако некоторые регионы страны демонстрируют обратную тенденцию. Например, за первый квартал 2024-го в Березинском районе зарегистрировано 30 браков, а разводов — шесть, пишет местное издание. По подсчетам специалистов отдела ЗАГСа Березинского райисполкома, самый короткий из них не просуществовал и года.

По данным ЗАГС, за первые шесть месяцев года в Березинском районе женилось 30 пар. Это на девять меньше, чем за это же время в 2023-м. При этом средний возраст женихов- 37 лет, а невест — 33 года.

Самой молодой невесте исполнилось 18 лет, самой старшей — 74 года. Самому молодому жениху — 20 лет, самому старшему — 72 года.

Не все пары выдерживают проверку браком. По данным ЗАГС, за первый квартал в регионе распалось шесть семей. Это не считая тех, кто разводился через суд.

Средний возраст решивших расстаться для мужчин составил 44 года, для женщин — 34.

Минимальный возраст расторгших брак у мужчин — 24 года, у женщин — 19 лет. Максимальный — 67 и 49 лет соответственно.

При этом в ЗАГСе посчитали, как долго были в отношениях те, чьи семьи распались в этом году. Меньше всего люди прожили вместе семь месяцев, больше всего — 18 лет и почти девять месяцев.

Еще немного интересных цифр. Для двух мужчин и четырех женщин развод в 2024-м стал первым по счету, для трех мужчин и одной женщины — вторым, еще для одного мужчины и одной женщины третьим.

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