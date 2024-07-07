СМИ: Один из ключевых газопроводов в Крыму взорвали партизаны

СМИ: Один из ключевых газопроводов в Крыму взорвали партизаны2
- 7.07.2024, 13:48
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12 населенных пунктов вокруг Алушты остались без газа.
В Крыму местные партизаны взорвали газопровод. Оккупационные власти решили скрыть этот факт за технической неисправностью. Об этом сообщили в телеграм-канале «Роспартизан».
«Оккупационная администрация Крыма привычно врет, объясняя уничтожение газопровода «разгерметизацией подвесного моста газовой трубы». «Разгерметизация» — очередное словечко путинско-чиновничьего новояза. Наряду с «хлопками», «коротким замыканием» и «детонацией взрывоопасных объектов», — сообщили партизаны.
Они отметили, что успешно «разгерметизировали» газопровод с помощью взрывного устройства. Операция по подрыву газопровода на отрезке «Алушта-Ялта» была проведена 6 июля в 21:40.
Как сообщает телеграм-канал «Крымский ветер», открытое горение на газораспределительном узле «Малый Маяк» в Виноградном ликвидировали, пострадавших нет. Пылало на площади 4 172 квадратных метров.
РосСМИ сообщают, что «разгерметизировался подвесной мост газовой трубы, огонь перешел лесной массив и возможно полное отключение газа в Алуште».
«Местные власти» Алушты сообщили, что предварительно, восстановительные работы на газопроводе в районе села Виноградное продлятся 7-10 дней.
«Сейчас 12 поселков в районе Алушты временно остаются без газа. Проблемы с газом не повлияют на работу детских садов и лагерей. Все эти учреждения обеспечены электрооборудованием и могут обходиться без газа», — пояснила глава администрации Алушты Галина Огнева.