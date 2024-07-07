Украинский спецназ разбил «жирную цель» войск РФ под Белгородом 7.07.2024, 14:13

Ударов по Харьковской области станет меньше.

Воины подразделения Requiem group из состава Сил спецопераций Украины выследили и уничтожили на российской территории самоходную артиллерийскую установку (САУ) 2С7 «Пион».

Кадры утром 7 июля опубликовал украинский волонтер Сергей Стерненко.

Российский «Пион» был обнаружен в Белгородской области. Его армия РФ активно использовала для нанесения ударов по Харьковской области. Для ликвидации гаубицы воины ССО использовали ударный дрон. Он протаранил российскую САУ, что попало на видео. Судя по кадрам, гаубица потеряла боеспособность.

Уражено дуже жирну ціль — САУ 2С7 Піон на території БНР.



Воїни підрозділу Requiem group Сил спеціальних операцій за допомогою ваших довгих дронів завдали ударів по російській великокаліберній (203 мм) самохідній артилерійській установці, котра обстрілювала Харківщину. pic.twitter.com/sqXifzLfMV — Serhii Sternenko ✙ (@sternenko) July 7, 2024

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