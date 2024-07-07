Ключ к происхождению жизни на Земле: ученые сделали важное открытие на Марсе 7.07.2024, 14:20

Обнаружены органические молекулы.

Марсоход NASA более 10 лет назад впервые обнаружил на Марсе наличие органических молекул, которые скрываются в отложениях древнего озера, когда-то заполненного водой. С тех было обнаружено еще несколько признаков наличия органических молекул на основе углерода на Красной планете. Это не значит, что на Марсе существует или существовала инопланетная жизнь, эти молекулы могут быть созданы не биологическими процессами. Но откуда взялись эти молекулы оставалось загадкой, пишет ScienceAlert.

Авторы исследования, опубликованного в журнале Nature Geoscience, нашли источник происхождения органических молекул на основе углерода на Марсе. Они считают, что он возник в атмосфере планеты, где молекулы углекислого газа (СО2) вступали в реакцию с ультрафиолетовым светом Солнца. Это привело к появлению молекул углерода, которые попали на поверхность.

По словам ученых, хотя это открытие не говорит о существовании на Марсе внеземной жизни, все же оно может объяснить, как миллиарды лет назад на Земле появились строительные блоки жизни на основе углерода.

Ученые пришли к выводу, что органические молекулы появились на поверхности Марса в результате атмосферных фотохимических реакций. То есть они не были созданы живыми существами, но могли стать основой для их появления. Такое развитие событий ученые получили в результате моделирования ранее, но им нужны были доказательства того, что происходит именно такой процесс на Красной планете.

Когда СО2 вступает в реакцию со светом, то образуются атомы монооксида углерода и кислорода. При этом возникают два изотопа – более легкий углерод-12 и более тяжелый углерод-13. По словам ученых, во время фотохимической реакции на Марсе молекулы, содержащие углерод C-12, истощаются быстрее и остается больше углекислого газа с изотопом углерод-13. Большое количество этого изотопа также было обнаружено в метеорите, прилетевшем с Марса.

Соотношение изотопов углерода в метеорите согласовалось с данными моделирования. Но чтобы полностью подтвердить свою теорию ученым не хватало еще одной части головоломки. Именно эту часть обнаружил в отложениях на дне кратера Гейл марсоход Curiosity, где был обнаружен изотоп углерод-13.

Сложив все данные вместе ученые пришли к выводу, что органические молекулы на основе углерода, найденные на поверхности, были созданы в атмосфере Марса. Это исследование также дает подсказки относительно того, как появился органических материал, необходимый для жизни, но на Земле.

По словам ученых, в начале истории Солнечной системы наша планета и Марса имели схожие атмосферы. Таким образом ученые предполагают, что органические молекулы на основе углерода, ставшие главным компонентов для жизни на Земле, могли также возникнуть в атмосфере.

Пока что доказательств того, что этот процесс происходил на Земле, ученые не нашли. Возможно причина кроется в том, что поверхность нашей планете менялась намного чаще, чем поверхность Марса.

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