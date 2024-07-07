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В СБУ рассказали, что уничтожили на огромных складах боеприпасов РФ в Воронежской области

  • 7.07.2024, 14:28
В СБУ рассказали, что уничтожили на огромных складах боеприпасов РФ в Воронежской области

Удар был нанесен с помощью БПЛА.

В Службе безопасности подтвердили, что в ночь на 7 июля в Воронежской области РФ был атакован склад боеприпасов. На этом объекте российские оккупанты хранили ракеты, снаряды для танков и другое вооружение.

Склад был поражен с помощью БПЛА. Об этом OBOZ.UA сообщили проинформированные источники.

Под ударом оказался полевой склад боеприпасов возле населенного пункта Сергеевка Воронежской области. Объект российской оккупационной армии атаковали дроны СБУ.

На площади 9 тысячах квадратных метров российские оккупанты хранили ракеты класса «земля-земля», «земля-воздух», снаряды для танков и артиллерии. Также на этом складе находились ящики с патронами для огнестрельного оружия.

По информации источника, именно из этого склада захватчики поставляют боеприпасы своим войскам в Украине. Местные жители ночью услышали взрыв, после которого началась мощная детонация. При чем столб дыма был виден за десятки километров.

Также в Службе безопасности предупредили россиян, что в ближайшее время удержится высокая вероятность внезапных детонаций на объектах российского военно-промышленного комплекса, работающего на войну против Украины.

Между тем в сети появилось видео, снятое жителем одного из сел Воронежской области, показывающим, как российские снаряды разбили крыши в домах, выбили окна и оставили воронки на дороге.

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