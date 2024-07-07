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«Как вам размер крыс? Из подъезда страшно выйти»

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  • 7.07.2024, 14:35
  • 6,780
«Как вам размер крыс? Из подъезда страшно выйти»
иллюстративное фото

Минчане жалуются на нашествие грызунов и делятся видео.

Жители Малиновки продолжают жаловаться коммунальникам на грызунов. Горожане обсуждают проблему в районном чате, публикуют видео, пишет агентство «Минск-Новости».

«Есенина, 16. Как вам размер крыс? Убедительно и в который раз просим протравить грызунов! В конце концов, из подъезда страшно выйти», — прокомментировала минчанка видео «сражения» крысы с котом вечером 6 июля.

Судя по фото, сделанному утром 7 июля, женщина все же осмелилась выйти на улицу. Тогда она снова заметила крысу у подъезда. Другая участница чата отметила, что у дома № 11а на улице Есенина почти такие же грызуны. Еще одну жительницу столицы увиденное не смутило.

«Обычная крыся. Но травлей поподъездно вы не решите проблему. Судя по тому, как спокойно она шла по своим делам, это ее район», — написала она.

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