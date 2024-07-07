Россия сходит с ума 7 Рина Николаева, «Важные истории»

7.07.2024, 14:43

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В буквальном смысле.

В России растет число людей, которым впервые диагностировали психическое расстройство. В 2023 году психические расстройства или расстройства поведения впервые выявили у 460,4 тыс. россиян (в 2022-м — 460,1 тыс., в 2021-м — 430 тыс.). Наибольший рост в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, в Тульской и Нижегородской областях, в Удмуртии.

С начала нулевых до 2017 года выявляемость психических заболеваний снижалась, следует из данных Минздрава. Она несколько выросла в 2018 и 2019-м, а потом резко снизилась из-за пандемии в 2020 году: во время локдауна не все, кто нуждался в помощи и постановке диагноза, могли попасть к врачу. В 2022–2023 годах новых пациентов стало даже немного больше, чем до пандемии. Снижение заболеваемости, которое наметилось в предыдущие годы, остановилось.

Всего в России с диагнозами психических расстройств или расстройств поведения живут около 4 млн человек, из них две трети — с депрессией и тревожными расстройствами. Самая высокая заболеваемость — в Архангельской области, Алтайском крае и Карелии.

Ментальное здоровье из-за ковида ухудшилось у людей по всему миру. По данным ВОЗ, распространенность тревожных расстройств и депрессии выросла на 25% в первый год пандемии. В США заболеваемость ментальными расстройствами увеличилась на 40% с 2019 по 2023 год.

В России, помимо пандемии и постковидного синдрома, психическое здоровье пошатнула российская военная агрессия против Украины.

«Текущая ситуация в стране обостряет предрасположенность к психическим заболеваниям, — отмечает врач-психиатр Алексей Казанцев в разговоре с «Важными историями». — Сократился горизонт планирования. Ухудшается эмоциональное состояние. У части людей этот фон может спровоцировать предрасположенность к развитию какого-либо расстройства».

Играет роль и то, что тысячи россиян возвращаются с войны с нарушенной психикой и ПТСР — посттравматическим стрессовым расстройством. «Единицы из них обращаются к психологам, многие начинают употреблять психоактивные вещества, — продолжает Алексей Казанцев. — Потом мы слышим из СМИ, что они совершили какое-то преступление или суицид. Многие не справляются с ПТСР. Страдают их близкие, когда они пьют и ведут себя агрессивно».

Употребление алкоголя и очень распространенных в последние годы в России наркотиков — синтетических катинонов, или «солей», — тоже вносит свой вклад. «Алкоголь — это депрессант, он может привести к депрессии, повышению тревоги, суициду. Употребление синтетических катинонов страшно меняет психику, особенно у молодых людей. Нарушается память, мышление, и это очень сложно восстановить. Так называемые соли приводят к манифестации, то есть впервые возникшему психическому отклонению с приставкой шизо-: шизотипические расстройства и подобные», — отмечает Казанцев.

Учитывая, что на войне уже погибли, по минимальной оценке, более 70 тыс. человек, столько же семей затронула гибель близкого — а это сотни тысяч людей, в том числе дети.

Но пока влияние войны на психологическое состояние россиян сложно увидеть на данных: оно только началось и еще покажет себя в ближайшие годы, полагает психотерапевт Анастасия Рубцова.

«Война, конечно, встряхнула всех, и я подозреваю, что тревожных расстройств стало больше, — говорит Рубцова. — Однако изменения в повседневной жизни, которые наблюдает средний россиянин, тревожные, но не жуткие. Уровень неопределенности вырос, доходы упали, но при этом часть людей даже испытывают облегчение, потому что в начале войны все ждали большой катастрофы, а ее не случилось. Но пока никакая статистика нам не покажет, как повлияла война. Эффект всегда отложенный, чтобы его увидеть, нужно наблюдать в течение 5–10 лет».

С течением времени число людей с ментальными расстройствами будет расти, полагает Рубцова: «Тревожных и параноидных расстройств станет больше не только из-за самой войны, но и из-за влияния пропаганды. Да и в целом, боюсь, здоровье россиян ухудшится. В предыдущее, довоенное десятилетие только-только сформировался тренд на заботу о здоровье, в том числе и психическом. Сейчас обратный тренд — надо «перетерпеть», «все для фронта», «кругом враги». Плюс доходы упали, люди меньше обращаются к врачам».

Об ухудшении ментального здоровья говорит и постоянный рост продаж антидепрессантов в России. В январе-марте 2024-го они достигли максимума за последние пять лет.

Оба специалиста отмечают, что в последние годы наметился тренд на дестигматизацию ментальных расстройств. В соцсетях и СМИ все чаще стали говорить о психическом здоровье, больше людей готовы обращаться за помощью к психологам и психиатрам, что тоже может влиять на рост впервые выявленных заболеваний.

Рина Николаева, «Важные истории»

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