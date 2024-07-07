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Белорус собирал и скупал металлолом, чтобы хорошо подзаработать — но вышло наоборот

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  • 7.07.2024, 14:51
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Белорус собирал и скупал металлолом, чтобы хорошо подзаработать — но вышло наоборот

Теперь ему самому придется заплатить.

Житель Витебской области решил подзаработать на цветном металле. В планах было вывезти несколько тонн металлолома в Россию, но не вышло, сообщает телеграм-канал МВД. Вместо прибыли ему грозит штраф.

Предприимчивый мужчина — житель Толочина, ему 39 лет. Задержали его вблизи деревни Высокое Оршанского района. В его грузовике оперативники нашли более 13 тонн цветного металла. Его стоимость — свыше 19 тысяч рублей. Документов на груз у водителя не было.

— Установлено, что мужчина собирал лом цветных металлов и хранил в кузове автомобиля, — говорит Михаил Чорный, замначальника Оршанского РУВД. — Затем он решил вывезти его в Россию, чтобы продать по более выгодной цене.

Оказалось, металл он собирал и скупал в течение нескольких месяцев.

Металл изъяли, а на водителя составили административный протокол за нарушение порядка вывоза из Беларуси лома, отходов, черных и цветных металлов.

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