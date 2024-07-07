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Два белорусских хоккеиста подписали контракты в НХЛ

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  • 7.07.2024, 15:06
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Два белорусских хоккеиста подписали контракты в НХЛ

Стало известно, сколько они заработают.

Артем Левшунов и Илья Протас подписали трехлетние контракты новичка с командами, выбравшими их на драфте НХЛ 2024 года, сообщает hockey.by.

Клуб «Чикаго» выбрал 18-летнего Левшунова. Напомним, что это случилось в первом раунде драфта – под вторым номером.

Молодой защитник сможет зарабатывать до $4,475 млн в год. Но если он будет играть за фарм-клуб, его зарплата составит $85 тыс. в год.

В любом случае уроженец Жлобина не останется в Мичиганском государственном университете, а начнет профессиональную карьеру. В минувшем сезоне белорус выступал в студенческой лиге США NCAA.

Сейчас Артем находится в лагере развития «Чикаго». От результатов этого кэмпа в том числе будет зависеть, где он проведет сезон – в основной команде или все же придется играть за «Рокфорд» в АХЛ.

На тех же условиях

Илья Протас подписал контракт с «Вашингтоном». Напомним, в этой же команде играет его старший брат Алексей.

Условия у белорусского нападающего те же, что и у его товарища.

На днях Протас-младший под третьим номером был выбран на импорт-драфте CHL командой «Виндзор Спитфайрс» из юниорской лиги Онтарио (OHL).

В прошедшем сезоне Илья в главной юниорской лиге США (USHL) за «Де-Мойн Бакканирс» набрал 51 (14+37) балл в 61 игре и был включен с символическую сборную новичков лиги.

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