The Times: Демократы назвали фамилию нового кандидата на выборах президента США 2 7.07.2024, 15:12

5,852

Байден оказался в сложной ситуации.

Предвыборная гонка для Джо Байдена окончена, утверждают высокопоставленные представители Демократической партии США. Об этом пишет влиятельное британское издание The Times.

По словам журналистов, после провальных дебатов Байден продолжает делать вид и показывать, что, несмотря на ухудшающиеся результаты опросов и нарастающие призывы уйти в сторону, он не выйдет из предвыборной гонки.

Однако активисты демократов уже начинают объединяться вокруг идеи выдвижения Камалы Харрис, действующего вице-президента, которая может стать их лучшей ставкой в качестве кандидата от демократов.

Издание подчеркивает, что, несмотря на катастрофический провал во время дебатов, 59-летняя Харрис осталась верной президенту.

Сам Байден на протяжении нескольких последних суток проявляет активность и везде заявляет, что предвыборную гонку не покинет.

Об этом он рассказывает в ходе интервью и общения с избирателями.

Однако ситуация выглядит гораздо сложнее: конфиденциальные источники издания в Демократической партии заявляют, что, несмотря на уверенность Байдена в себе, он не будет их кандидатом на предстоящих выборах в ноябре. Официально кандидатуру на пост президента от Демократической партии будут утверждать в августе.

Демократы в конфиденциальных разговорах сообщают: «Не думаю, что он станет нашим кандидатом к концу этого процесса... Мы не должны обманывать самих себя. 74% страны считают, что он не годится для работы».

Таким образом, Демократическая партия сталкивается с тяжелейшим выбором: с одной стороны, Байден, которому не верят даже демократы, с другой стороны, Харрис со всеми ее недостатками: у нее низкий рейтинг одобрения и отсутствие конкретных достижений на посту вице-президента за четыре года работы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com