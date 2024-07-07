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Лукашенко умоляет купить белорусские земли «за гроши»

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  • 7.07.2024, 15:19
  • 4,256
Лукашенко умоляет купить белорусские земли «за гроши»

Диктатор обратился к «друзьям» из-за рубежа.

Александр Лукашенко призвал белорусов и «самых близких друзей» из Украины и России покупать участки в неперспективных белорусских селах. Такое предложение диктатор озвучил 6 июля, выступая на республиканском празднике Купалье.

«Уважаемые беларусы и самые близкие наши друзья из Украины и России, подумайте над моим предложением о покупке за гроши, за копейки небольших участков в так называемых неперспективных селах», — призвал Лукашенко.

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