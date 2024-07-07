Партизаны обнаружили в российском тылу завод, где собирают бомбардировщики 7.07.2024, 15:27

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Его координаты сообщили ВСУ.

Агенты военного движения украинцев и крымских татар «Атеш» продолжают работать в глубоком тылу оккупантов. Недавно они разведали место, где в Тюмени собирают бомбардировщики для российской армии.

Речь идет о заводе «Тюменские моторостроители», задействованном в разработке и производстве военных самолетов и вертолетов. Подробности раскрыли в Telegram-канале движения.

«Наш агент собрал данные о заводе «Тюменские моторостроители», ключевом предприятии в российской военной авиационной промышленности. Завод участвует в разработке и производстве военных вертолетов и самолетов, включая истребители, бомбардировщики и транспортные самолеты», – отмечено в сообщении.

В «Атеш» указали координаты завода: 57.15012, 65.46873. И описали некоторые проблемы, с которыми столкнулись российские авиастроители вследствие полномасштабной агрессии против Украины и связанных с ней санкций.

«На предприятии критические проблемы в попытках наладить производство газотурбинных двигателей, в качестве замены западным аналогам, как обещали на заводе», – заявили в «Атеш».

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