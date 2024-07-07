Сегодня во Франции второй тур выборов 7.07.2024, 15:40

Получит ли партия Ле Пен абсолютное большинство в парламенте?

Избирательные участки во Франции открылись в восемь утра и будут работать до восьми вечера в крупных городах, в сельской местности и небольших городах голосование закончится раньше — в 18 и 19 часов. В ряде заморских территорий и для французов, проживающих за границей на американском континенте, голосование состоялось накануне, в субботу, 6 июля, из-за разницы во времени. Также живущие за границей французы могли в этом году проголосовать по интернету до 4 июля, сообщает RFI.

На этих внеочередных парламентских выборах к полудню проголосовали 26,23% от всех зарегистрированных избирателей. Это самый высокая явка на парламентских выборах по состоянию на 12 часов с 1981 года, когда к власти во Франции пришли левые силы, отмечает AFP.

Президент Эмманюэль Макрон вместе со своей женой Брижит проголосовал в полдень в приморском городке Ле-Туке на севере Франции. Его предшественник Франсуа Олланд, участвующий в этих выборах в составе левой коалиции «Нового народного фронта» проголосовал в своем родном Тюле на юго-западе Франции. Во втором туре он противостоит сразу двум соперникам: правому «Республиканцу» и кандидату от крайне правого «Национального объединения».

Первый тур выборов, назначенных после внезапного решения президента о роспуске парламента, подтвердил прорыв крайне правых националистов. Партия Марин Ле Пен впервые претендует на абсолютное большинство в парламенте и право сформировать правительство. Блок левых партий и центристская коалиция президента выступили единым «республиканским фронтом», чтобы уменьшить шансы крайне правых на победу.

Главной интригой второго тура остается вопрос, получит ли какая-либо из сил явное (хотя бы относительное) большинство в парламенте, которое позволит ей сформировать собственное правительство. По всем опросам, к этому близки крайне правые, шансы также есть у коалиции левых партий. Не исключен также сценарий с «техническим» кабинетом министров, если ни у одной из фракций не будет достаточно депутатов для выдвижения собственного премьера.

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