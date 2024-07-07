Вынужденное исчезновение Telegram-канал «Ник и Майк»

7.07.2024, 15:56

Коллаж: Charter97.org

Проблемы со здоровьем Лукашенко стали очевидны.

В Александрии Лукашенко сделал несколько заявлений, крайне интересных по форме, а еще больше – по скрытым смыслам.

Он назвал Александрию своим местом силы. Мы об этом писали не раз. Когда все плохо и батарейки разряжены, православный атеист прячется именно там, чтобы зализать раны.

Проблемы со здоровьем в Астане были настолько очевидны для собравшихся, что их пришлось признавать публично и даже фактически попроситься «в отпуск».

Во время своего вынужденного исчезновения Лукашенко рассчитывает решить две задачи.

1. Действительно поправить здоровье. Наш квартет настоятельно рекомендует водные процедуры заменить грязевыми ваннами.

2. Взять паузу на попытку выскользнуть из российского-китайско-польского кризиса. Мол, само подрассосется. Однако на китайском векторе улучшений не ожидается, а на польском ситуацию можно улучшить только выполняя требования. Если неделю ничего не делать, то это означает лишь потерять неделю.

Telegram-канал «Ник и Майк»

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