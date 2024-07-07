Украинские военные сбили российский Су-25

Украинские военные сбили российский Су-251
- 7.07.2024, 16:05
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Cамолет догорает в степях Донбасса.
Украинские военные на Покровском направлении сбили российский штурмовик Су-25, который обстреливал позиции подразделений Сил обороны. Об этом сообщили в оперативно-стратегической группировке войск «Хортица» в воскресенье, 7 июля.
Как говорится в сообщении, штурмовик сбили воины-зенитчики 110 отдельной механизированной бригады имени Марка Безручко.
Военные добавили, что теперь самолет «догорает в степях украинского Донбасса».