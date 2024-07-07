Мирных планов РФ не существует физически 3 Вадим Денисенко

7.07.2024, 16:20

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Вадим Денисенко

Что за ними стоит.

В последние дни на нас посыпались разнообразные мирные планы, которых не существует физически, но которые, к сожалению, проникают в подсознание миллионов украинцев. Итак, что это такое?

1. Разговоры о переговорах – это, помимо всего прочего, часть переговоров. Просто это нужно всегда иметь в виду.

2. Никаких конкретных мирных планов, а в особенности мирных планов от РФ, не существует. Все, что мы видим, – это попытка навязать определенный информационный фон в разных точках мира. К сожалению, в Украине это удается.

3. И Вашингтон (в меньшей степени), и Пекин рассматривают нашу войну как прокси-войну Запада и Глобального Юга. Это наша главная проблема.

4. Мирные переговоры на сегодняшний день зависят от четырех точек зрения: Вашингтона, Пекина, Киева и Москвы. К сожалению, точка зрения ЕС пока не является – но может стать – одной из важных.

5. Москва считает, что в течение следующих шести месяцев может сломать ситуацию в свою пользу и повторить все то, что было в конце прошлого – в начале этого года, когда мы семь месяцев не получали оружие. В Кремле понимают, что их главная задача сейчас – заставить Запад предложить такой мирный план, который 100% не устроит Киев и выставит Украину страной, которая недоговороспособна.

6. Вашингтон занят своими вопросами, и украинский вопрос отошел на второй план. Единственное, что мы сейчас можем точно прогнозировать, – так это то, что при условии победы Трампа будет попытка предложить относительно простое решение, которое должно предусматривать частичное снятие санкций с РФ в обмен на «охлаждение» отношений РФ с Китаем. Все, что мы видели по действиям России в КНДР, активность РФ в Африке показывают нам, что Путин готовится к такому предложению. Это угрожающий вариант для украинцев, и главное, как мне кажется, что мы можем противопоставить этому, – это сверхсложную работу со всей Республиканской партией и их спонсорами. Эта идея должна стать токсичной.

7. Поднебесная хочет оторвать ЕС от США, если очень упрощать мотивацию Пекина. Единственное, что может заставить Пекин начать серьезное давление на Москву, – так это угроза потери рынков стран ЕС.

Вадим Денисенко, «Фейсбук»

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