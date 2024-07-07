Стали известны подробности ЧП с аттракционом в парке Челюскинцев

Стали известны подробности ЧП с аттракционом в парке Челюскинцев4
- 7.07.2024, 16:28
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Пострадавших может быть больше.
Вечером 6 июля в парке Челюскинцев в Минске сломался аттракцион. Из-за обрыва тросов кабинки с людьми упали на землю с высоты 3-4 метров.
В администрации Первомайского района рассказали о минимум четырех пострадавших. Сотрудники парка говорили о трех посетителях, которым потребовалась помощь.
Однако одна из посетительниц рассказала onliner.by, что пострадавших могло быть больше.
«В 18:35 резко упали в землю, после подъема наверх прошло 30 секунд. Уезжали на скорой, ребенок ехал с травмой поясничного отдела позвоночника, а не с испугом, как комментирует администрация. Я — с травмой локтевого сустава. В больнице сделали снимки и поставили ушибы средней степени тяжести.
Скорую вызвали прохожие и работники парка (огромное человеческое спасибо работникам скорой помощи). В каждой кабинке были люди, нас было гораздо больше, чем четыре человека. Люди разошлись сразу, потом подходили, обрабатывали ссадины», — рассказала посетительница.
Другие очевидцы рассказывали, что на место происшествия прибыли три кареты скорой помощи. Дети плакали, но самостоятельно встали на ноги. Одна из женщин держалась за руку.