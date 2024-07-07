закрыть
7 июля 2024, воскресенье, 17:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Минске начались проблемы с электричеством

2
  • 7.07.2024, 16:55
  • 2,130
В Минске начались проблемы с электричеством

Перебои — в Московском районе.

Жители сразу нескольких домов в Московском районе столицы ообщают о проблемах с электричеством, пишет «Минск-Новости».

Речь идет о проспекте Газеты «Звязда», 43; улице Голубева, 3, 20; проспекте Любимова, 46-2, 46-1. По словам минчан, свет то включается, то выключается. О причинах перебоев с электричеством пока не известно.

Напомним, на этой неделе в связи с повреждением высоковольтного оборудования на юго-западе столицы отсутствовала электроэнергия по некоторым адресам. Из-за отсутствия напряжения происходила остановка движения троллейбусов.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ждем, но не верим
Ждем, но не верим Ирина Халип
Клеймо на русском лбу
Клеймо на русском лбу Александр Невзоров
В Москве резко сменилась повестка дня
В Москве резко сменилась повестка дня Аркадий Дубнов
Украинская армия освободит Беларусь за три дня
Украинская армия освободит Беларусь за три дня Альфред Кох