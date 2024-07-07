В Минске начались проблемы с электричеством

В Минске начались проблемы с электричеством2
- 7.07.2024, 16:55
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Перебои — в Московском районе.
Жители сразу нескольких домов в Московском районе столицы ообщают о проблемах с электричеством, пишет «Минск-Новости».
Речь идет о проспекте Газеты «Звязда», 43; улице Голубева, 3, 20; проспекте Любимова, 46-2, 46-1. По словам минчан, свет то включается, то выключается. О причинах перебоев с электричеством пока не известно.
Напомним, на этой неделе в связи с повреждением высоковольтного оборудования на юго-западе столицы отсутствовала электроэнергия по некоторым адресам. Из-за отсутствия напряжения происходила остановка движения троллейбусов.