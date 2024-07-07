Нигер, Мали и Буркина-Фасо создают конфедерацию 7.07.2024, 17:05

Недавно в этих странах пришли к власти пророссийские силы.

Руководители Нигера, Мали и Буркина-Фасо в субботу подписали договор о создании конфедерации альянса государств Сахеля – области в западной Африке, где находятся эти три страны. В коммюнике, сопровождающем договор, указано, что страны создадут единый инвестиционный банк и стабилизационный фонд, будут координировать свои дипломатические усилия и объединять ресурсы для совместных проектов в области сельского хозяйства, добывающей промышленности и энергетики, сообщает «Радио Свобода».

Во всех трех странах у власти находятся военные хунты, пришедшие к власти в результате переворотов. Все они поддерживают дружественные отношения с Москвой.

Военный лидер Нигера Абдурахман Тчиани назвал это шагом к «построению сообщества, свободного от контроля чуждых сил, и альтернативой искусственно созданным региональным группам».

Лидеры хунт, удерживающих власть в этих государствах, не намерены снова налаживать отношения с западноафриканским экономическим союзом ЭКОВАС. Абдурахман Тчиани назвал разрыв отношений с ЭКОВАС «необратимым».

Временный президент Мали Ассими Гоита и временный президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре поддержали его. Все три страны вышли из ЭКОВАС в январе этого года, а приостановили свое членство в союзе еще раньше, после серии военных переворотов.

ЭКОВАС ранее предпринимал усилия, чтобы убедить Мали, Нигер и Буркина-Фасо вернуться к демократическому правлению. Лидеры хунт критикуют ЭКОВАС за слишком тесные, по их мнению, отношения со странами Запада, в первую очередь Францией и США.

Военные перевороты в Нигере, Мали и Буркина-Фасо произошли в 2021–2023 годах. После них страны приостановили членство в ЭКОВАС и разорвали ряд договоров с Францией.

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