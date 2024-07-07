У гомельского «ябатьки», устроившего автопробег с красно-зеленым флагом, забрали авто 7.07.2024, 17:14

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Он во всем винит «комментаторов из Польши».

Гомельчанин Артем Карпенко выпустил несколько видео, где рассказал о своих злоключениях, после проезда по Гомеля с красно-зеленым флагом 24 июня. Видео заметил Тг-канал ЗаМКАДом.

На новом видео Карпенко рассказал, что все началось с поездки с друзьями на шашлыки. Кроме шашлыков в торговом центре друзья купили официальные красно-зеленые флаги. После чего два автомобиля двигались по центральным улицам Гомеля, опережая друг друга. Люди высовывались из люков и окон, размахивая флагами, пишет «Флагшток».

«Решили показать свой легкий патриотизм, как поднять дух людей, как поднять настроение. ... Взбодриться, привлечь внимание», — прокомментировал Артем свое поведение на дорогах.

Уже через полчаса, по словам Артема, к ним подъехал экипаж, и стал выписывать штрафы: за тонировку, за то, что высовывались во время движения, не включали поворотники. Штрафы он назвал «лояльными».

После того как видео распространилось в СМИ, Карпенко и его друзей вызвали в ГАИ. Парней оштрафовали вновь. Артем не уточнил, по каким статьям.

3 июля Артема задержали. В центре города БМВ Артема «выхватил» из потока инспектор ДПС. Усадил в милицейское авто и позвонил начальнику.

Обстоятельства задержания рассказывает Карпенко:

«"Я его поймал", — сказал инспектор. После этого он стал искать, до чего "доколупаться". В машине был семилетний ребенок без специального удерживающего устройства и машина была затонирована [примечание Флагштока: Артем восстановил тонировку после первого штрафа 24 июня]».

Подъехала машина со старшими милиционерами. Они начали досмотр, открыли все двери и капот. ГАИшники сказали Артему, что теперь они едут на штрафстоянку.

«Мне начинают все штрафы выписывать, мобилу конфискуют, говорят, если не оплатишь штрафы, мобила пойдет в счет государства…».После оплаты штрафы узнал, что автомобиль он не сможет забрать со штрафстоянки — два или три дня будет проводиться экспертиза VIN кода.

После этого Артема вызвали в РОВД.

«Возможность перебития VIN кода», — сообщил милиционер в РОВД.

Артем уверен, что все его проблемы из-за комментаторов в социальных сетях.

«Итог — из-за белорусского флага, я езжу по ГАИ, РОВД, моя машина стоит на штрафстоянке, б***ть, это просто смешно. Решил поднять патриотизм, дух. Но из-за того, что я был тонированный, люди подумали, что мне все можно. Из-за того, что засунул белорусский флаг, мне уже все законы не писаны…», — сообщил Артем, заметно нервничая на видео.

Артем уверен, что за комментаторами стоят враждебные силы из-за границы и на всякий случай присягнул диктатору Беларуси:

«Я за Беларусь, я за нашего Лукашенко, а все комментаторы из Польши».

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