Атака на «Северный поток» готовилась до аннексии Крыма
- 7.07.2024, 17:22
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За ней могли стоять россияне.
Атаку на газопроводы «Северный поток» в территориальных водах Дании и Швеции спланировали еще в 2014 году до аннексии Крыма. Об этом со ссылкой на источники в следственных органах Германии и данные расследования международных спецслужб сообщает немецкая газета Welt am Sonntag.
По одной из версий, к организации взрывов на газопроводах причастна 15-метровая парусная яхта «Андромеда» с экипажем из шести человек, находившаяся в этот момент неподалеку в Балтийском море. Источник Welt am Sonntag сообщил, что в расследовании появились новые доказательства, подтверждающие подозрения в причастности экипажа яхты к атаке.
При этом, как рассказал бывший президент Федеральной разведывательной службы Германии Герхард Шиндлер, у представителей разведки есть сомнения относительно причастности Украины.
«Результаты расследования могут привести к украинской группировке. Но это не значит, что заказчиком была и Украина. С точки зрения разведки, можно многое сказать об операции россиян под чужим флагом. Они способны на это», — заявил Шиндлер. Он также добавил, что экипаж судна мог намеренно «оставить следы» в Украине.
Летом 2023 года, пишет издание, польские спецслужбы передали немецкой разведке BND данные о людях, которые могут быть связаны с подрывом газопроводов и «иметь связь с Москвой». По данным Welt am Sonntag, за неделю до взрывов польские пограничники проверяли в городе Колобжег яхту «Андромеда». Членов ее экипажа считают причастным к организации атаки.
Польская сторона также рассматривала возможность передачи немецким следователям видеозаписей яхты и экипажа, однако до сих пор не сделала этого. По данным Welt am Sonntag, одна из причин заключается в том, что на записях может быть виден не только экипаж «Андромеды», но и «польские и американские агенты».
О разрушении трех нитей «Северных потоков» стало известно в сентябре 2022 года. Расследование обстоятельств взрывов проводилось правоохранительными органами сразу нескольких стран. Газета Wall Street Journal утверждала, что за атакой может стоять сама Россия. Tagesspiegel, Zeit и New York Times писали о диверсии со стороны Украины.