Почему в Беларуси растет валютный дефицит Феликс Мирский

7.07.2024, 17:30

Экспорт белорусских товаров не поспевает за ростом импорта.

Экспорт белорусских товаров не поспевает за ростом импорта.

В Беларуси растет валютный дефицит. По итогам пяти месяцев отрицательное сальдо торгового баланса приблизилось к 2 млрд долларов. Потому что экспорт белорусских товаров не поспевает за ростом импорта.

По данным Нацбанка, в июне спрос на валюты превысил предложение на 66 млн долларов. Дефицит на валютном рынке сохраняется второй месяц подряд. В июне он составлял больше 200 млн. В результате по итогам полугодия спрос превысил предложение на 213 млн.

Как обычно стабильность валютного рынка подрывали компании. За июнь спрос предприятий на валюту превысил предложение на 245 млн. За шесть месяцев дефицит был вообще 1,3 млрд. Население, которое продавало больше валюты, чем покупало, исправить положение не смогло.

Нацбанку, судя по всему, приходилось стабилизировать ситуацию на рынке валютными интервенциями. По крайней мере в июне резервы Нацбанка снизились на 53 млн долларов. До этого, в мае, они уменьшились на 30 млн.

Пока ничего критического, конечно, не случилось. В золотовалютных резервах у Нацбанка все еще остается 8,36 млрд долларов. Правда, из них собственно валюты меньше 3 млрд. Все остальное составляют золото, которое еще нужно сначала продать, и специальные права заимствования МВФ, которые в белорусской ситуации продать затруднительно. Но все же на экстренную стабилизацию валютного рынка, если она вдруг понадобится, резервов у Нацбанка хватит.

Однако тенденция складывается тревожная. Потому что растущий дефицит валюты не является следствием чьих-то валютных спекуляций. Это отражение ситуации во внешней торговле, которая стабильно деградирует с конца прошлого года.

За май дефицит в торговле товарами вырос на 200 млн долларов и составил 1,9 млрд. Хуже всего дела, похоже, складываются на главном для Беларуси российском рынке. За май экспорт в страны СНГ вырос всего на 2%, тогда как импорт увеличился на 18.

Правда, результаты торговли со странами вне СНГ в мае оказались ошеломляюще оптимистичными. За месяц экспорт подскочил почти на 36% и составил 1,05 млрд долларов. Импорт при этом сократился на 1,4%. Торговое сальдо, правда, все равно осталось отрицательным и составило 567 млн долларов.

Однако феноменальный рост экспорта в мае может быть статистической аномалией. По мнению старшего научного сотрудника исследовательского центра BEROC Дмитрия Крука, он может отражать нестабильность белорусской внешней торговли. Например, ситуацию с поставками калийных удобрений, которые периодически сталкиваются с логистическими проблемами. Как раз в мае белорусский экспорт калия в Китай вырос в два раза по сравнению с апрелем.

«Май позволил компенсировать недопоставку, какие-то сбои в предыдущие месяцы, — сказал Крук. – То есть контракт был заключен ранее, но его исполнение задерживалось по логистическим или платежным причинам».

Поэтому сомнительно, что белорусскому экспорту удастся в июне повторить майский успех на рынках дальних стран. Да и в любом случае, учитывая, что 65% белорусского экспорта приходится на Россию, рынки дальних стран не спасут положение.

Так что основной тренд не меняется. Ситуация на внешних рынках ухудшается, и вместе с торговым дефицит будет расти дефицит валюты.

Некоторое время стабильность валютного рынка можно будет поддерживать за счет ранее накопленных резервов. Но дальше с дисбалансами во внешней торговле надо будет что-то делать. Как минимум — ограничить внутренний спрос, чтобы уменьшить импорт.

Но это чревато замедлением темпов экономического роста. А такого белорусские власти себе позволить не могут. Так что для начала они, вероятно, все-таки попробуют занять денег на стороне. Например, попросить новых кредитов у России.

Феликс Мирский, («Белорусы и рынок»)

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