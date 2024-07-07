Полный ноль 4 Telegram-канал «СерпомПо»

7.07.2024, 17:37

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Фото: Getty

Россия провалилась на Ближнем Востоке.

Сообщается, что ХАМАС дал предварительное согласие на перемирие с Израилем – поэтапное соглашение с прекращением огня на шесть недель, освобождение части заложников, захваченных ХАМАС в обмен на отпущенных из израильских тюрем заключенных.

Смотрим новостную ленту, читаем об участии в «охлаждении» ближневосточного конфликта США, арабских стран, вовлеченности ЕС. Но где же великая ДБ-«дипломатия» Путина-Лаврова, любительница скакать по избранным государствам Африки? Где же она со своей «многополярностью» и великими возможностями путинского государства? Чего добилась?

ДБ-«дипломатии» на Ближнем Востоке нет. Ни на что она там не влияет. Ни на Израиль, ни на Иран, ни на Палестину, ни на своих дружков из ХАМАС. Полный ноль.

Когда дошло до дела, бравада испарилась, упала истощенная геополитическая кобыла на бок, подняв пыль, взмахнув сточенными копытами в воздухе и лежит, хмуро наблюдая, как другие страны пытаются разрешить конфликт.

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