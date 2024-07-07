Оршу постоянно затапливает, а местные власти помогают боевикам из «ДНР» 3 7.07.2024, 17:43

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Денег на ливневки нет.

В Орше улица Фуманова стоит затопленная годами, пишет читатель сайта Charter97.org. Водой покрыты дороги, огороды. Ливнёвки либо неисправны, либо установлены в стороне от потоков воды.

Весь прошлый год жители улицы писали письма с просьбой исправить ситуацию, с началом этого – начали ходить в исполком. Чиновники обещали всё решить вопрос в мае, когда земля оттает. В апреле приезжал помощник Лукашенко, одна из жительниц Фурманова записалась к нему на приём, но местные власти уговорили забрать запись, опять же, обещая закрыть проблему в мае. Уже июль, людей продолжает заливать.

«Оршанские крэпкие хозяйственники уверенно лидируют в затоплении белорусов. Необходимо помнить, что лукашисты закрыли в начале года инвестиции в Оршанский район, после открытия ненужной гигантской поликлиники № 6. А бюджет города и района глубоко дефицитный. Зато местные лукашистоы не жалеют денег на помощь донецким сепаратистам, военно-патриотические лагеря и прочую идеологическую дрянь», — пишет наш читатель.

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