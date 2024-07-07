Ученые рассказали, как пища влияет на настроение 7.07.2024, 18:00

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Жирным лучше не злоупотреблять.

Группе ученых из Университета Колорадо удалось описать механизмы негативного влияния злоупотребления жирной пищей на состав микробиома кишечника и химию мозга крыс. результаты исследования опубликованы в научном журнале Biological Research.

В исследовании были задействованы две равные по численности группы крыс-подростков, получавшие диеты с различным содержанием жира в течение 9 недель: одна группа животных получала стандартную диету, содержащую около 11% жира, а вторая группа — диету с высоким содержанием жиров (45% жира), состоящую в основном из насыщенных жиров из продуктов животного происхождения. На протяжении всего исследования исследователи собирали образцы кала и оценивали микробиом животных, а через 9 недель животные прошли поведенческие тесты.

Первым изменением, зафиксированным в группе с «жирной» диетой, стало резкое снижение разнообразия кишечных бактерий, которое принято связывать со здоровьем кишечника. В частности, отмечен резкий рост численности бактерий типа Firmicutes и резкое снижение бактерий типа Bacteroidetes. Такое соотношение зачастую ассоциировано с ожирением.

Второе последствие «жирной» диеты — это более высокая экспрессия трех генов (tph2, htr1a и slc6a4), участвующих в выработке нейромедиатора серотонина и передаче сигналов — особенно в области ствола мозга, известной как дорсальное ядро шва, которая связана со стрессом и тревогой.

Не смотря на то, что серотонин часто называют «гормоном счастья», авторы исследования отмечают, что определенные группы серотониновых нейронов при активации могут вызывать у животных реакции, похожие на тревогу.

Еще одна проблема, обнаруженная у крыс с «жирной» диетой — это повреждение слизистой оболочки кишечника, из-за чего бактерии способны проникать в систему кровообращения и влиять на мозг через блуждающий нерв, который проходит как раз от желудочно-кишечного тракта к мозгу.

Исследователи отмечают, что полезные жиры, содержащиеся в рыбе, оливковом масле, орехах и семечках, напротив, могут оказывать противовоспалительное действие и быть полезными для мозга.

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