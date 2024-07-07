«Русснефть» Гуцериева попрощалась с Азербайджаном 7.07.2024, 18:13

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Друг Лукашенко уходит из страны из-за санкций.

«Русснефть» исключила из своей структуры компании, контролирующие активы в Азербайджане, пишет РБК со ссылкой на документы. Решение коснулось британо-виргинской GEA Holdings Limited, у которой были СРП-проекты с государственной нефтяной компанией республики Socar.

Через GEA «Русснефть» участвовала в разработке 16 месторождений, включая Абшерон, Бинагади, Нефтечала и Ширван. Она была куплена в 2014 году за $870 млн и считалась «самой большой иностранной компанией, занимающейся добычей нефти на суше» Азербайджана.

Также «Русснефть» избавилась от связанной с GEA кипрской Global Energy Cyprus Limited и четырех компаний с Каймановых островов: Kura Valley Holdings Ltd., Karasu Operating Compan, Karasu Petroleum Company и Karasu Development Company. Первые две участвовали в разработке месторождений Падар («Русснефть» вышла из проекта в 2019 году), Мишовдаг и Келамеддин.

«Русснефть» относила проекты в Азербайджане к числу приоритетных. Объемы производства на них в последнее время не раскрывались, однако в 2019 году компания собиралась добыть там порядка 500 тыс. тонн нефти. Свое решение уйти из республики она не объяснила.

После исключения азербайджанских компаний из списка аффилированных лиц у «Русснефти» больше не осталось зарубежных добывающих активов. Теперь ее производственный портфель сосредоточен в Западно-Сибирском регионе России, Поволжском и Центрально-Сибирском. В компании указали на «негативные внешние факторы», приведшие к «неопределенности» на нефтяном рынке. В 2023 году «Русснефть» сократила добычу нефти на 7% год к году, до 6,43 млн тонн.

Эксперты связывают происходящее с войной в Украине, которая продолжает сжимать Россию в тисках санкций. Выход из зарубежных активов происходит в контексте общего геополитического климата, отмечает портфельный управляющий из General Invest Татьяна Симонова. «В том числе на фоне санкций в отношении российских компаний и ответных мер самих российских компаний», — добавляет она.

Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский согласен, что причиной ухода «Русснефти» из Азербайджана могли стать санкционные риски, связанные с международными операциями.

Бенефициаром «Русснефти» считается семья Михаила Гуцериева. Миллиардер попал под санкции ЕС и Великобритании еще до начала войны — в 2021 году — из-за связи c Лукашенко.

После введения санкций Гуцериев покинул пост председателя совета директоров «Русснефти». 23,46% акций компании ранее также владел швейцарский трейдер Glencore, но после полномасштабного вторжения России в Украину компания продала свою долю.

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