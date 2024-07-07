Иранский эсминец «Саханд» едва не затонул

Иранский эсминец «Саханд» едва не затонул1
- 7.07.2024, 18:24
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Корабль потерял равновесие.
Эсминец «Саханд» южного флота ВМС Ирана в воскресенье, 7 июля, попал в аварию.
«Часть эсминца затонула под водой, а в результате аварии (несколько членов экипажа – прим. ред.) получили легкие травмы, пострадавшие были доставлены в больницу», — сообщило информагентство MEHR.
Предположительно, авария стала результатом технической неисправности в процессе ремонта — эсминец потерял равновесие из-за попадания воды в резервуары. Сообщается также, что «из-за ограниченной глубины на месте ЧП корабль быстро вернулся в равновесие».