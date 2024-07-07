ВСУ ударили ракетами по аэродрому в Мелитополе 1 7.07.2024, 18:30

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Как минимум — три попадания.

Во временно оккупированном Мелитополе с 14:00 гремят взрывы, оккупанты признали, что по их объектам есть прилеты, сообщает издание РІА «Південь».

В еще одной публикации РІА Південь говорится, что признав прилеты по своим объектам, чуть позже рашисты «спохватились и принялись врать».

«Сразу в нескольких районах в небо поднимаются густые клубы черного дыма. Однако, оккупанты утверждают, что своим ПВО сбили все ракеты Хаймарс, которые летели на город. Якобы в черте Мелитополя упали обломки, а горит сухая трава», — пишет издание.

Также, по данным издания, через час после мощных прилетов городе опять гремят взрывы.

«Сначала прогремело на аэродроме, после чего началась детонация. Кроме того, в районе Каховского шоссе работает ПВО рашистов», — говорится в публикации.

Сообщается о том, что по городу едут «скорые» с включенным звуковым сигналом. Журналисты предполагают, что это говорит о том, что у оккупантов есть потери.

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