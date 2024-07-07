Ле Пен пошла против Путина? Алексей Голобуцкий

7.07.2024, 18:44

1,028

Марин Ле Пен

Фото AFP

Или это только игра.

Марин Ле Пен в эфире TF1 на вопрос о влиянии РФ на ее партию обвинила Россию в провокации и вмешательстве в дела Франции после публикации ее фотографии на странице МИД РФ в X (бывший твиттер). В посте МИД России говорилось, что «народ Франции стремится к суверенной внешней политике, отвечающей его национальным интересам, и хочет избавиться от диктата Вашингтона и Брюсселя».

«Когда делается столь показательный и провокационный твит, это можно расценивать как форму вмешательства в дела Франции».

Что должен означать такой демарш Ле Пен (известная союзница Кремля, финансирование ее партии из России давно известно всем и подтверждено соответствующими официальными документами во Франции) – сказать сложно.

Или это банальное набивание цены – потому что у Путина с каждым месяцем сокращаются возможности влияния на политику ЕС, санкции и национальные меры безопасности обрубают друг за другом щуки Кремля. Поэтому каждый сохраненный канал влияния становится более ценным и должен соответственно вознаграждаться.

Или формальная попытка отовраться «от обратного». В пользу этого варианта свидетельствуют аргументы самой Ле Пен: «Москва не сделала такой публикации, если бы была заинтересована в победе [партии Ле Пен – А.Г.]». То есть «Кремль меня публично поддерживает, потому что действительно хочет подставить».

А возможно, мадам Ле Пен действительно оценила текущую политическую и экономическую конъюнктуру на континенте, масштабы переориентации Путина на Китай и в целом Глобальный Юг, официальное уже партнерство РФ с террористическими режимами – и решила, что при таких раскладах выгоднее пока дистанцироваться от токсического партнера. И в итоге смягчила позицию по отношению к Украине («мы достаточно ясно выразили свою поддержку Украине») и ужесточила позицию по Кремлю.

Хотя, конечно, ни один вариант не перечеркивает возможности Ле Пен в перспективе продолжать доить Путина. Только с большими предосторожностями и более дорогим прайсом за меньшие предложения.

Алексей Голобуцкий, hfref=nf«Фейсбук»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com