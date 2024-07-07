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Ле Пен пошла против Путина?

  • Алексей Голобуцкий
  • 7.07.2024, 18:44
  • 1,028
Ле Пен пошла против Путина?
Марин Ле Пен
Фото AFP

Или это только игра.

Марин Ле Пен в эфире TF1 на вопрос о влиянии РФ на ее партию обвинила Россию в провокации и вмешательстве в дела Франции после публикации ее фотографии на странице МИД РФ в X (бывший твиттер). В посте МИД России говорилось, что «народ Франции стремится к суверенной внешней политике, отвечающей его национальным интересам, и хочет избавиться от диктата Вашингтона и Брюсселя».

«Когда делается столь показательный и провокационный твит, это можно расценивать как форму вмешательства в дела Франции».

Что должен означать такой демарш Ле Пен (известная союзница Кремля, финансирование ее партии из России давно известно всем и подтверждено соответствующими официальными документами во Франции) – сказать сложно.

Или это банальное набивание цены – потому что у Путина с каждым месяцем сокращаются возможности влияния на политику ЕС, санкции и национальные меры безопасности обрубают друг за другом щуки Кремля. Поэтому каждый сохраненный канал влияния становится более ценным и должен соответственно вознаграждаться.

Или формальная попытка отовраться «от обратного». В пользу этого варианта свидетельствуют аргументы самой Ле Пен: «Москва не сделала такой публикации, если бы была заинтересована в победе [партии Ле Пен – А.Г.]». То есть «Кремль меня публично поддерживает, потому что действительно хочет подставить».

А возможно, мадам Ле Пен действительно оценила текущую политическую и экономическую конъюнктуру на континенте, масштабы переориентации Путина на Китай и в целом Глобальный Юг, официальное уже партнерство РФ с террористическими режимами – и решила, что при таких раскладах выгоднее пока дистанцироваться от токсического партнера. И в итоге смягчила позицию по отношению к Украине («мы достаточно ясно выразили свою поддержку Украине») и ужесточила позицию по Кремлю.

Хотя, конечно, ни один вариант не перечеркивает возможности Ле Пен в перспективе продолжать доить Путина. Только с большими предосторожностями и более дорогим прайсом за меньшие предложения.

Алексей Голобуцкий, hfref=nf«Фейсбук»

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