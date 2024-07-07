В Беларусь вернулись покемоны 1 7.07.2024, 19:01

Игра была недоступна с марта 2022 года.

Игра Pokémon Go вернулась в Беларусь. Покемоны вновь появились на картах — спустя 2,5 года блокировки. Их снова можно ловить и ставить в игровые залы — если, конечно, до сих пор осталось кому, пишет «Еврорадио».

Разработчик Pokémon Go, американская компания Niantic, ушла из Беларуси и России 11 марта 2022, через две недели после того, как россияне использовали белорусскую территорию для начала полномасштабных боевых действий в Украине. Приложение продолжило загружаться, однако большая часть функционала была обрезана.

Ни сегодня, ни в какие-либо другие дни на этой неделе компания не делала заявлений о том, что возвращается в Беларусь. В начале июля 2024 года Pokémon Go отмечает восьмилетие. На этих выходных в Нью-Йорке проходит фестиваль покемонов.

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