Калиновец «Дзядзька»: Время играет против России 2 7.07.2024, 19:27

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Украина может победить.

Украина сможет одержать победу в войне с Россией, если избавится от советских атавизмов в армии и воспользуется слабостями агрессора. Такое мнение в интервью Online.UA высказал Павел «Дзядзька» Шурмей, временно исполняющий обязанности командира Полка имени Кастуся Калиновского, в котором на стороне ВСУ сражаются добровольцы из Беларуси.

По словам Шурмея, у России имеется достаточно слабых сторон, которыми Украина может воспользоваться для достижения собственной победы.

«Чего в России очень много, к сожалению, это человеческий ресурс. И используют его на 200-300%. Но надо понимать, что время играет против них, санкции начинают все эффективнее работать», – отмечает белорусский доброволец.

Также, по мнению, Шурмея для победы над Россией Украине нужна непреклонная поддержка западных партнеров, усиление мобилизации и развертывание собственного военного производства.

«Если случится так, что Запад станет помогать на всю мощь, на все 100%, Украина может выстоять. (...) Украина должна быстро поменять старые советские подходы к комплектованию, подготовке боевых подразделений. Многое зависит от украинской власти, Вооруженных сил», – уверен он.

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