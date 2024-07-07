Президент Эстонии: Украина будет в НАТО, это не обсуждается 7.07.2024, 19:36

Алар Карис

Временный мир c РФ не сработает.

Членство Украины в НАТО не может быть предметом переговоров во время саммита, ведь ее движение к членству является необратимым.

Об этом заявил президент Эстонии Алас Карис, сообщает ERR.

На пресс-конференции после встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой Карис отметил, что важнейшими темами саммита НАТО будет эффективная и долгосрочная поддержка Украины во время текущей горячей фазы войны и после нее, а также усиление оборонных возможностей НАТО.

«НАТО должно послать сильный сигнал о том, что будет поддерживать Украину столько, сколько необходимо. Членство Украины в НАТО не может быть предметом переговоров, ее движение к членству необратимо», - сказал президент Эстонии.

Он подчеркнул, что в истории есть немало уроков по поводу того, что умиротворение агрессоров обеспечивает лишь временный мир.

«Если не уважать территориальную целостность и суверенитет Украины, это лишь приведет к новым и худшим войнам в будущем. Россия и другие агрессоры в результате этого будут чувствовать себя более уверенно... Единственная стратегия, которая сейчас может сработать - предоставлять Украине как можно большую поддержку», - отметил Карис.

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