СМИ назвали страну, в которую может отправиться Орбан 7.07.2024, 20:10

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Виктор Орбан

Венгерский премьер обещал «сюрприз».

Самолет, который венгерский премьер Виктор Орбан обычно использует для зарубежных визитов, находится над территорией России и направляется в Китай.

Об этом сообщает венгерский портал 444.hu.

Журналисты отследили по радарам, что правительственный самолет Dassault Falcon 7X движется над территорией России и есть высокая вероятность, что на его борту Виктор Орбан, который направляется в Китай.

«По нашей информации, после поездок в Киев, Москву и Азербайджан Виктор Орбан направляется в Китай», – говорится в публикации.

Борт должен приземлиться утром по местному времени.

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