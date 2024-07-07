СМИ назвали страну, в которую может отправиться Орбан
- 7.07.2024, 20:10
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Венгерский премьер обещал «сюрприз».
Самолет, который венгерский премьер Виктор Орбан обычно использует для зарубежных визитов, находится над территорией России и направляется в Китай.
Об этом сообщает венгерский портал 444.hu.
Журналисты отследили по радарам, что правительственный самолет Dassault Falcon 7X движется над территорией России и есть высокая вероятность, что на его борту Виктор Орбан, который направляется в Китай.
«По нашей информации, после поездок в Киев, Москву и Азербайджан Виктор Орбан направляется в Китай», – говорится в публикации.
Борт должен приземлиться утром по местному времени.