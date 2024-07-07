Нидерланды предоставят Украине еще один Patriot 7.07.2024, 20:29

Об этом заявили министры этой страны, приехавшие в Киев.

Нидерланды вместе с партнерами предоставят Украине дополнительный зенитно-ракетный комплекс Patriot для усиления противовоздушной обороны. Об этом сообщили министры обороны и иностранных дел этой страны Рубен Брекельманс и Каспаро Вельдкамп в Киеве на совместном брифинге с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, информирует «Радио Свобода».

«Мы сегодня обсудили, как эта инициатива будет реализована и ожидаемые сроки доставки этого комплекса в Украину», - рассказал Кулеба.

Он также добавил, что Нидерланды недавно приняли решение о закупке оружия у украинских производителей.

В свою очередь глава МИД Нидерландов Вельдкамп рассказал, что его страна выделит 2 миллиона евро на проведение криминалистических исследований и идентификации тел.

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