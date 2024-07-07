«Люди упали с высоты 3−4 метра»
- 7.07.2024, 20:41
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Чиновник прокомментировал ЧП в минском парке Челюскинцев.
Причиной ЧП с аттракционом в минском парке Челюскинцев, из-за которого пострадали несколько человек, стало разрушение несущей конструкции оси.
Об этом рассказал в эфире госТВ заместитель руководителя службы по эксплуатации и ремонту аттракционов предприятия «Минскзеленстрой» Александр Хомчик.
— На этом аттракционе разрушилась несущая конструкция оси. Разрушилось конкретно сварное соединение двух элементов. Причины выясняет следствие, которым занимается Следственный комитет, — сообщил чиновник.
Он добавил, что в результате инцидента катавшиеся на аттракционе люди упали с высоты 3−4 метра.
Вероятно, для установления точных причин случившегося будут назначены экспертизы. Аттракцион был допущен к эксплуатации.