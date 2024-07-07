«Капитан», с которым не соскучишься 2 Telegram-канал «СерпомПо»

7.07.2024, 20:56

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Почему молчат российские СМИ?

Интересную статью о новом премьере Британии Кире Стармере газета «Коммерсант» озаглавила «Капитан Навалившаяся Скукотища». Заголовок – слова противника Стармера, консерватора Бориса Джонсона.

Это, как если бы «Коммерсант» решился написать статью о Путине, а в заголовок вынес характеристику Путина, данную Борисом Немцовым или Алексеем Навальным. Оба, как известно, загублены. Как бы подчеркивая своей судьбой, с одной стороны, верность их характеристик Путина, а с другой, опасность давать хлесткие определения.

«Чудовищно скучный человек», «мастерски оставался в тени», «отсутствие харизмы и тотальная невыразительность», «до скукоты обычный». Это словно о Путине написано в то время, когда он носил портфель за Собчаком и даже Володин не мог прозреть, что это гений геополитики.

Но вот когда Невзрачность стала «капитаном» российского «корабля», тот, сначала идя по инерции, начал вскоре опасно лавировать, а 24 февраля полетел прямо на рифы. Пассажирам сразу стало не «скучно».

Напишите, «Коммерсант», статью о «капитане» Путине – о его пути. Язвительную, основательную, чтобы из нее торчало, как острый гвоздь из доски, четверть века страной правит никто, пустое место.

Про Стармера, победившего на выборах, которые в России уничтожены, мы прочитали, теперь о Путине давайте. О том, что он натворил.

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