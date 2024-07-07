Выборы во Франции: экзитполы сообщают о сенсации 6 7.07.2024, 21:16

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(Обновлено) Партия Ле Пен лишь на третьем месте.

Во втором туре выборов во Франции на первом месте оказывается альянс левых сил «Народный фронт», а правое «Национальное объединение» – на третьем месте.

На это указывает прогноз Elabe по заказу BFMTV, RMC и La Tribune Dimanche, пишет «Европейская правда».

Похожие результаты прогнозирует также Ifop.

«Национальное объединение» Ле Пен-Жордана Барделлы, которому последние соцопросы прогнозировали первенство и даже абсолютное большинство, может оказаться на третьем месте и получить в парламенте от 115 до 150 мест.

На первом месте оказывается альянс левых сил «Народный фронт», они могут получить в Национальной ассамблее 175-205 мест. Для абсолютного большинства необходимо получить 289 мандатов.

На второй позиции оказался блок пропрезидентских сил «Вместе», им прогнозируют от 150 до 175 мест.

Прогноз Ifop дает левым от 180 до 215 мест, блоку «Вместе» - 150-180 мест, «Национальному объединению» - от 150 до 150 мандатов.

Лидер «Непокоренной Франции» из альянса левых Жан-Люк Меланшон уже заявил, что президент Эмманюэль Макрон должен пригласить «Новый народный фронт» управлять страной».

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