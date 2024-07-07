Украина получит от Великобритании 100 ракет Brimstone 1 7.07.2024, 21:24

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Новый министр обороны объявил о предоставлении помощи Киеву.

Великобритания поставит Украине около 100 ракет Brimstone, артиллерийские орудия и боеприпасы. Об этом заявил новый министр обороны страны Джон Хили во время визита в Одессу.

По его словам, дополнительный пакет военной помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) включает 50 малых катеров, 40 машин разминирования, 61 бульдозер и запчасти для уже поставленных AS-90.

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