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Российский футболист «Немана» с разбега ударился головой о железный забор

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  • 7.07.2024, 21:29
  • 1,840
Российский футболист «Немана» с разбега ударился головой о железный забор

Его спас шлем.

Опасный инцидент случился во время матча чемпионата Беларуси по футболу между «Минском» и «Неманом», пишет «Прессбол».

В концовке второго тайма российский защитник гродненской команды Андрей Васильев в борьбе с соперником влетел головой в железное ограждение, которое на стадионе в Минске находится довольно близко за лицевой линией.

Футболиста спасло, что он играет в шлеме. Васильев стал использовать этот не совсем обычный для футболистов аксессуар после серьезной травмы, которую получил два года назад.

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