Российский футболист «Немана» с разбега ударился головой о железный забор 4 7.07.2024, 21:29

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Его спас шлем.

Опасный инцидент случился во время матча чемпионата Беларуси по футболу между «Минском» и «Неманом», пишет «Прессбол».

В концовке второго тайма российский защитник гродненской команды Андрей Васильев в борьбе с соперником влетел головой в железное ограждение, которое на стадионе в Минске находится довольно близко за лицевой линией.

Футболиста спасло, что он играет в шлеме. Васильев стал использовать этот не совсем обычный для футболистов аксессуар после серьезной травмы, которую получил два года назад.

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