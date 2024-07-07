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Axios: Демократы надеются, что Байден снимется с выборов до пятницы

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  • 7.07.2024, 21:40
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Axios: Демократы надеются, что Байден снимется с выборов до пятницы

И призывают Барака Обаму уговорить его.

С каждым днем все больше демократов в США хотят, чтобы нынешний президент США Джо Байден отказался от участия в гонке за кресло президента.

Об этом сообщает Axios.

По данным издания, в то время как Байден при поддержке первой леди Джилл Байден и его осужденного сына Хантера, заявляет, что ничто, кроме «божьего промысла», не убедит его прекратить свою предвыборную кампанию, у демократов другие планы.

Так, быстро растущее количество демократов хотят, чтобы все, от бывшего президента США Барака Обамы до лидеров Конгресса, «умоляли» Байдена отказаться от участия в выборах до этой пятницы.

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