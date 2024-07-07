В понедельник в Беларуси будет жарко 7.07.2024, 21:45

Но дождливо.

Оранжевый уровень опасности продлен на понедельник. Днем 8 июля по юго-востоку Беларуси максимальная температура воздуха достигнет +30 +32, сообщают синоптики.

Ночью — преимущественно по западной половине, днем на большей части территории дожди, местами грозы и сильные дожди.

Завтра погодные условия в основном будет определять малоподвижный атмосферный фронт, юго-восточные районы страны останутся в очень теплой воздушной массе. Ожидается облачная с прояснениями погода.

Прогнозируется юго-восточный ветер с переходом на северо-западный умеренный, при грозах порывистый, местами сильный порывистый.

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