Во Франции лидер левых заявил о готовности сформировать правительство 7.07.2024, 22:24

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Жан-Люк Меланшон

И призывает действующего премьера уйти в отставку.

Президент Франции Эмманюэль Макрон должен поручить левому альянсу «Новый народный фронт», лидирующему на досрочных парламентских выборах, формирование правительства. Об этом заявил основатель левой партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон в эфире телеканала BFMTV в свете предварительных итогов выборов.

По его словам, действующий премьер-министр Франции Габриэль Атталь должен уйти в отставку.

По предварительным итогам, в Национальном собрании (нижней палате парламента), состоящем из 577 депутатов, «Новый народный фронт» получает от 175 до 205 мест, президентская коалиция «Вместе за республику» набирает от 150 до 175 мандатов. Правая партия «Национальное объединение» добилась третьего результата и может рассчитывать на 115-150 кресел в нижней палате парламента.

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