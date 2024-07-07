закрыть
7 июля 2024, воскресенье, 23:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Ученые: Хороший сон на выходных поможет в будние дни

  • 7.07.2024, 22:55
Ученые: Хороший сон на выходных поможет в будние дни

Усталость снизится.

Немецкие ученые из Мангеймского университета выяснили, что качественный сон в выходные дни снижает уровень утомления в течение всей последующей рабочей недели. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Organizational Behavior (JOB).

Выводы команды основаны на результатах эксперимента, в котором участвовали 310 работающих жителей Германии.

В течение пяти недель участники исследования отвечали на вопросы анкет по понедельникам и пятницам. По понедельникам они сообщали о своем сне в выходные и ментальном состоянии при возвращении к рабочим обязанностям. По пятницам участники рассказывали об уровне усталости за рабочую неделю и том, как они справлялись с трудовыми задачами.

Результаты показали, что выходные, когда участники спали лучше, действительно сопровождались более легким возвращением к работе в понедельник.

Однако те, кто недосыпал по будням и компенсировал нехватку сна на выходных, как правило, испытывали больше трудностей в начале новой рабочей недели. Они также чувствовали себя более истощенными, но это не сказывалось на производительности таких работников.

«Наши результаты показывают, что качественный сон в выходные может быть полезен, но наверстывание упущенного сна в выходные может быть пагубным для возвращения к работе и, в свою очередь, усиливать истощение в течение рабочей недели», — отметили авторы исследования.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ждем, но не верим
Ждем, но не верим Ирина Халип
Клеймо на русском лбу
Клеймо на русском лбу Александр Невзоров
В Москве резко сменилась повестка дня
В Москве резко сменилась повестка дня Аркадий Дубнов
Украинская армия освободит Беларусь за три дня
Украинская армия освободит Беларусь за три дня Альфред Кох